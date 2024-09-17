On Bir Basamağa İhtiyaç

Çin'de Üretilen Mobil Numaralar

Ancak, tüm sıradan şeylerde olduğu gibi, 10 haneli cep telefonu numarasının da istisnaları vardır ve hayır, bunun nedeni ülke kodu değildir. Çin, ülke kodu (+86) hariç 11 haneli bir telefon numarasına sahiptir ve Amerika zaten ülke kodu '+1'i kendisi için ayırmış olsa da, Çin'de tüm numaralar 1 ile başlar!