Rize'de heyelan: 1 ölü, 4 yaralı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Rize'de şiddetli yağış etkili oldu.

Yağışın etkili olduğu Çayeli ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın arka tarafında bulunan toprak kütlesi kaydı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprakla dolan apartmanın giriş katında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

"YOLLARIN KAPALI OLDUĞU İHBARLARI GELİYOR"

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, gerekli önlemlerin alındığını fakat yağmurun devam ettiği sürece riskin de süreceği uyarısında bulundu.

Bölgede AFAD'ın çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çiftçi, "Bir hemşehrimiz rahmetli oldu. Kurtarma araçları ile tehlike olabilecek katlardaki vatandaşlar tahliye edildi. Yamaç alanda toprağın yeniden kayabilme riski taşıyor. Yağmurun dinmesini arzu ediyoruz. 10 gün önce de yağmurlar vardı. Geçtiğimiz günlerde bir deprem de meydana gelmişti. Bizlere de yolların kapalı olduğu ihbarları geliyor. O sorunları da çözmeye çalışıyoruz. Tıkanan menfezler var onlar için de çalışmalarımız devam ediyor. AFAD ile birlikte sahada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"dedi.