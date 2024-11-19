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        Haberler Gündem Güncel Rize'de heyelan: 1 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Rize'de heyelan: 1 ölü, 4 yaralı

        Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütleleri 6 katlı bir apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu. Heyelan sonucu toprak altında kalan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Heyelanda hayatını kaybeden kişinin 35 yaşında Yakup Ali Bayraktar olduğu ortaya çıktı. Cansız bedeni toprak altından çıkarılan Bayraktar'ın heyelana yatak odasında uyurken yakalandığı öğrenildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.11.2024 - 09:01 Güncelleme: 19.11.2024 - 10:23
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        Rize'de heyelan: 1 ölü, 4 yaralı
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        Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Rize'de şiddetli yağış etkili oldu.

        Yağışın etkili olduğu Çayeli ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın arka tarafında bulunan toprak kütlesi kaydı.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Toprakla dolan apartmanın giriş katında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        HEYELANA UYURKEN YAKALANMIŞ

        Apartmanda hayatını kaybeden kişinin 35 yaşındaki Yakup Ali Bayraktar olduğu ortaya çıktı. Cansız bedeni toprak altından çıkarılan Bayraktar’ın heyelana yatak odasında uyurken yakalandığı öğrenildi.

        Tahliye edilen riskli binaların çevresinde güvenlik önlemi alınırken, ekipler, bölgede tıkanan mazgalları açmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

        "YOLLARIN KAPALI OLDUĞU İHBARLARI GELİYOR"

        Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, gerekli önlemlerin alındığını fakat yağmurun devam ettiği sürece riskin de süreceği uyarısında bulundu.

        Bölgede AFAD'ın çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çiftçi, "Bir hemşehrimiz rahmetli oldu. Kurtarma araçları ile tehlike olabilecek katlardaki vatandaşlar tahliye edildi. Yamaç alanda toprağın yeniden kayabilme riski taşıyor. Yağmurun dinmesini arzu ediyoruz. 10 gün önce de yağmurlar vardı. Geçtiğimiz günlerde bir deprem de meydana gelmişti. Bizlere de yolların kapalı olduğu ihbarları geliyor. O sorunları da çözmeye çalışıyoruz. Tıkanan menfezler var onlar için de çalışmalarımız devam ediyor. AFAD ile birlikte sahada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"dedi.

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