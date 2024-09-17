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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!

        Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş, ligdeki ilk 4 maçta kulübeden istediği katkıyı alamadı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, 4 maçta 19 değişiklik yapsa da oyuna girenler sadece 1 gol bulabildi. Tek skor, Antalyaspor maçında Cher Ndour'un asistinde Muçi ile geldi.

        Giriş: 17.09.2024 - 10:56 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:56
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        Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Milli araya 3'te 3'le giren siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki ilk puan kaybını da yaşadı.

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        13. dakikada Visca'nın atılması ile 10 kişi kalan rakibi karşısında Okay Yokuşlu'nun golüyle geriye düşen Beşiktaş, 39. dakikada Gedson Fernandes ile beraberliği bulsa da kalan sürede galibiyeti getirecek gol gelmedi.

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        Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, dev maçta ilk değişikliğini 67. dakikada Rashica'nın yerine Semih Kılıçsoy'u alarak yaparken sonrasında Ernest Muçi, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Onur Bulut ve Salih Uçan hamleleri gelse de aranan gol gelmedi.

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        Beşiktaş bu sezon ligdeki ilk 4 maçta yedek kulübesinden şu ana kadar beklediği katkıyı alamadı. Siyah-beyazlılarda bu periyotta kenardan sadece 1 gollük katkı alabildi.

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        Siyah-beyazlılar, 2-0 kazandığı Samsunspor deplasmanında 5, 4-2 galip geldiği Antalyaspor maçında 4, 2-0 kazandığı Sivasspor maçında 5 ve son olarak Trabzonspor deplasmanında 5 oyuncu değişikliği yaptı.

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        Beşiktaş, sadece Antalyaspor maçında sonradan oyuna giren Ernest Muçi ile golü buldu. Yine aynı golde sonradan oyuna giren Ndour asist yaptı.

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        Beşiktaş, böylece Süper Lig'de 19 değişiklikten 1 gol çıkarmış oldu.

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        BEŞİKTAŞ'IN YAPTIĞI OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ

        (Giren Oyuncu > Çıkan Oyuncu)

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        Samsunspor - Beşiktaş:

        Necip Uysal > Gabriel Paulista

        Jean Onana > Semih Kılıçsoy

        Emirhan Topçu > Rafa Silva

        Jackson Muleka > Ciro Immobile

        Onur Bulut > Milot Rashica

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        Beşiktaş - Antalyaspor:

        Cher Ndour > Semih Kılıçsoy

        Arthur Masuaku > Emirhan Topçu

        Mustafa Erhan Hekimoğlu > Ciro Immobile

        Ernest Muçi > Rafa Silva

        Milot Rashica > Onur Bulut

        11

        Beşiktaş - Sivasspor:

        Semih Kılıçsoy > Ernest Muçi

        Cher Ndour > Al-Musrati

        Mustafa Erhan Hekimoğlu > Ciro Immobile

        Emirhan Topçu > Rafa Silva

        Onur Bulut > Milot Rashica

        12

        Trabzonspor - Beşiktaş:

        Semih Kılıç > Milot Rashica

        Ernest Muçi > Al-Musrati

        Mustafa Erhan Hekimoğlu > Ciro Immobile

        Onur Bulut > Jonas Svensson

        Salih Uçan > Gedson Fernandes

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