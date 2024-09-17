Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş, ligdeki ilk 4 maçta kulübeden istediği katkıyı alamadı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, 4 maçta 19 değişiklik yapsa da oyuna girenler sadece 1 gol bulabildi. Tek skor, Antalyaspor maçında Cher Ndour'un asistinde Muçi ile geldi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Milli araya 3'te 3'le giren siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki ilk puan kaybını da yaşadı.
13. dakikada Visca'nın atılması ile 10 kişi kalan rakibi karşısında Okay Yokuşlu'nun golüyle geriye düşen Beşiktaş, 39. dakikada Gedson Fernandes ile beraberliği bulsa da kalan sürede galibiyeti getirecek gol gelmedi.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, dev maçta ilk değişikliğini 67. dakikada Rashica'nın yerine Semih Kılıçsoy'u alarak yaparken sonrasında Ernest Muçi, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Onur Bulut ve Salih Uçan hamleleri gelse de aranan gol gelmedi.
Beşiktaş bu sezon ligdeki ilk 4 maçta yedek kulübesinden şu ana kadar beklediği katkıyı alamadı. Siyah-beyazlılarda bu periyotta kenardan sadece 1 gollük katkı alabildi.
Siyah-beyazlılar, 2-0 kazandığı Samsunspor deplasmanında 5, 4-2 galip geldiği Antalyaspor maçında 4, 2-0 kazandığı Sivasspor maçında 5 ve son olarak Trabzonspor deplasmanında 5 oyuncu değişikliği yaptı.
Beşiktaş, sadece Antalyaspor maçında sonradan oyuna giren Ernest Muçi ile golü buldu. Yine aynı golde sonradan oyuna giren Ndour asist yaptı.
Beşiktaş, böylece Süper Lig'de 19 değişiklikten 1 gol çıkarmış oldu.
BEŞİKTAŞ'IN YAPTIĞI OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ
(Giren Oyuncu > Çıkan Oyuncu)
Samsunspor - Beşiktaş:
Necip Uysal > Gabriel Paulista
Jean Onana > Semih Kılıçsoy
Emirhan Topçu > Rafa Silva
Jackson Muleka > Ciro Immobile
Onur Bulut > Milot Rashica
Beşiktaş - Antalyaspor:
Cher Ndour > Semih Kılıçsoy
Arthur Masuaku > Emirhan Topçu
Mustafa Erhan Hekimoğlu > Ciro Immobile
Ernest Muçi > Rafa Silva
Milot Rashica > Onur Bulut
Beşiktaş - Sivasspor:
Semih Kılıçsoy > Ernest Muçi
Cher Ndour > Al-Musrati
Mustafa Erhan Hekimoğlu > Ciro Immobile
Emirhan Topçu > Rafa Silva
Onur Bulut > Milot Rashica
Trabzonspor - Beşiktaş:
Semih Kılıç > Milot Rashica
Ernest Muçi > Al-Musrati
Mustafa Erhan Hekimoğlu > Ciro Immobile
Onur Bulut > Jonas Svensson
Salih Uçan > Gedson Fernandes