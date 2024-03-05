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        Adana'da kayıp olarak aranan kişi sulama kanalında ölü bulundu

        Adana'da kayıp olarak aranan alzaymır hastasının cesedi sulama kanalında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 11:57 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:57
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        Adana'da kayıp olarak aranan kişi sulama kanalında ölü bulundu
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        Adana'da kayıp olarak aranan alzaymır hastasının cesedi sulama kanalında bulundu.

        Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sualtı arama ve kurtarma ekipleri, suya girerek iş makinesi yardımıyla cesedi çıkarttı.

        İncelemelerin ardından cesedin, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu alzaymır hastası Osman Yoğurtoğlu'na (76) ait olduğu belirlendi.

        Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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