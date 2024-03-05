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        Eski sevgilisini tabancayla boynundan vuran şüpheli adliyede

        ADANA'da barışma teklifini reddeden eski kız arkadaşı Tülay T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 11:49 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:55
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        Eski sevgilisini tabancayla boynundan vuran şüpheli adliyede
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        ADANA’da barışma teklifini reddeden eski kız arkadaşı Tülay T.’yi (25), boynundan tabancayla vuran Cengiz K. (35), adliyeye sevk edildi. Tülay T.’nin tedavisi sürüyor.

        Olay, dün öğle saatlerinde, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Tülay T., bir süre önce sevgilisi Cengiz K.’den ayrıldı. Durumu kabullenemeyen Cengiz K., sokakta karşılaştığı Tülay T.’yi yeniden barışmak için ikna etmeye çalıştı. Teklifi reddeden Tülay T., arkasını dönüp giderken silahlı saldırıya uğradı. Cengiz K.’nin tabancayla ateş ettiği Tülay T., boynuna isabet eden kurşunla yaralandı. Cengiz K., Tülay T.’yi otomobiliyle yakındaki tıp merkezine götürdü. Tülay T., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cengiz K. ise tıp merkezine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cengiz T., adliyeye sevk edildi. Tülay T.’nin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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