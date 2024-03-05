Adana'da çiftlikte ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi
Adana'da bir çiftlikte ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da bir çiftlikte ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde bir çiftliğe operasyon düzenledi.
Adreste, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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