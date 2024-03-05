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        Adana'da çiftlikte ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

        Adana'da bir çiftlikte ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 09:35 Güncelleme: 05.03.2024 - 09:54
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        Adana'da çiftlikte ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi
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        Adana'da bir çiftlikte ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde bir çiftliğe operasyon düzenledi.

        Adreste, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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