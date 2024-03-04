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        Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: 1-0

        STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Murat ŞenerADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev- Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Maestro, Michut, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 19:10 Güncelleme: 04.03.2024 - 19:20
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        Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: 1-0
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        STAT:Yeni Adana

        HAKEMLER: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Murat Şener

        ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev- Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Maestro, Michut, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba (Dk.89 Cisse), Mendoza, Balotelli (Dk.69 Aımbetov)

        FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu, Sangare (Dk.77 Ceccherını), Biraschi, Salih, Levent, Feghouli (Dk.76 Teklıc), Kourbelis, Emre Mor (Dk.89 Bertolaccı), Eysseric, Can Keleş (Dk.46 Güven), Marcao

        GOL: Dk.27 Balotelli (P) (Adana Demirspor)

        KIRMIZI KART: Dk. 90+8 Ceccherini (Fatih Karagümrük)

        SARI KARTLAR: Semih, Mohammadi, Maestro, Atal (Adana Demirspor), Eysseric, Salih, Güven, Emre Mor (Fatih Karagümrük)

        Süper Lig’in 28’inci hafta maçında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etti.

        4’üncü dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Marcao'nun sağ ayakla yaptığı vuruşta top direkten dışarıya çıktı.

        12’nci dakikada sol kanattan Mendoza'nın ceza sahası içinde gönderdiği topa Balotelli'nin kale sahası önünde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

        25’inci dakikada rakip yarı sahasında topla buluşan Balotelli, şık bir ara pasıyla ceza sahasına sarkan Michut’u gördü. Bu oyuncu Salih Dursun’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, penaltı noktasını gösterdi.

        27’nci dakikada Balotelli, penaltı vuruşunda topu sağ alt köşeden ağlara yolladı: 1-0

        37’nci dakikada Balotelli'nin topuk pasıyla kaleci Sirigu ile karşı karşıya kalan Mohammadi'nin şutunda top, kaleciden oyun alanına geri döndü.

        40’ıncı dakikada soldan ilerleyen Yusuf Erdoğan'ın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Sirigu son anda topu kornere çeldi.

        Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle son buldu.

        52’nci dakikada Eysseric’in kullandığı serbest vuruşta top bir anda Marcao’nun önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşu Gravillon’a çarpıp dışarı çıktı.

        55’inci dakikada Karagümrük’ün sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde yükselen Salih, topu kafayla kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak, kalecide kaldı.

        69’uncu dakikada sol çaprazdan Eysseric'in kullandığı serbest atışta, top az farkla auta gitti.

        90+8'inci dakikada Ceccherini, Maestro'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Hakem Murat Erdoğan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izledi ve Ceccherini'ye direkt olarak kırmızı kart çıkardı.

        Karşılaşma, Adana Demirspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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