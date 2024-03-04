Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: 1-0

90+8'inci dakikada Ceccherini, Maestro'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Hakem Murat Erdoğan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izledi ve Ceccherini'ye direkt olarak kırmızı kart çıkardı.

52’nci dakikada Eysseric’in kullandığı serbest vuruşta top bir anda Marcao’nun önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşu Gravillon’a çarpıp dışarı çıktı.

25’inci dakikada rakip yarı sahasında topla buluşan Balotelli, şık bir ara pasıyla ceza sahasına sarkan Michut’u gördü. Bu oyuncu Salih Dursun’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, penaltı noktasını gösterdi.

Süper Lig’in 28’inci hafta maçında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etti.

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