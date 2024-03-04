Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Murat Şener
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Milad, Maestro, Michut, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba (Dk. 89 Cisse), Mendoza, Balotelli (Dk. 69 Aymbetov)
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Sangare (Dk 76 Ceccherini), Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 76 Teklic), Kourbelis, Emre Mor (Dk 89 Bertolacci), Eysseric, Can Keleş (Dk. 46 Güven Yalçın), Marcao
Gol: Dk. 27 Balotelli (Penaltıdan) (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Semih Güler, Dk. 73 Maestro, Dk. 74 Milad, Dk. 78 Atal (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 23 Eysseric, Dk. 25 Salih Dursun, Dk. 55 Güven Yalçın, Dk. 78 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Dk. 90+8 Ceccherini
ADANA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.