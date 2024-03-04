Adana'da jandarma ekipleri, kadınlara destek uygulamalarını anlattı

Kadınlarla bir araya gelen ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ile "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi hakkında bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelindeki okul ve iş yerlerini ziyaret etti.

Adana'da jandarma ekipleri, destek uygulamaları ve projeleri konusunda kadınlara bilgilendirme yaptı.

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