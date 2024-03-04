Adana'da jandarma ekipleri, kadınlara destek uygulamalarını anlattı
Adana'da jandarma ekipleri, destek uygulamaları ve projeleri konusunda kadınlara bilgilendirme yaptı.
Adana'da jandarma ekipleri, destek uygulamaları ve projeleri konusunda kadınlara bilgilendirme yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelindeki okul ve iş yerlerini ziyaret etti.
Kadınlarla bir araya gelen ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ile "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi hakkında bilgi verdi.
Eğitim çalışmasının devam edeceği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.