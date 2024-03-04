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        Devlet Su İşleri, 21 yılda Adana'ya 41 milyar 582 milyon liralık yatırım yaptı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Adana'da refah düzeyinin artması için son 21 yılda 149 tesisle 41 milyar 582 milyon lira yatırım yaptık." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:54 Güncelleme: 04.03.2024 - 16:26
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        Devlet Su İşleri, 21 yılda Adana'ya 41 milyar 582 milyon liralık yatırım yaptı
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Adana'da refah düzeyinin artması için son 21 yılda 149 tesisle 41 milyar 582 milyon lira yatırım yaptık." ifadesini kullandı.

        Balta, yazılı açıklamasında, kentte 21 yılda inşa edilen 39 sulama tesisiyle 1 milyon 305 bin 410 dekar tarımsal arazisinin sulamaya açıldığını bildirdi.

        Adana'da 7 barajın yapım çalışmalarının sürdüğün aktaran Balta, "Bu barajların tamamlanmasıyla 15 bin 20 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Balta, kentte işletmeye alınan 28 hidroelektrik enerji tesisi (HES) sayesinde enerji alanında milli ekonomiye yıllık 10 milyar 600 milyon lira katkı sunduklarını belirterek, "Şu an planlama ve projelendirme safhasında olan 19 adet HES ile de ülkemizin enerjisine güç verecek olmaktan heyecan duyuyoruz." ifadesini kullandı.

        Çalışmaların devam edeceğini anlatan DSİ Genel Müdürü Balta, şunları kaydetti:

        "Adana'da refah düzeyinin artması için son 21 yılda 149 tesisle 41 milyar 582 milyon lira yatırım yaptık. Hayata geçirdiğimiz projeler hakkında değerli Adanalılardan, özellikle de tesislerimizden birebir faydalanan çiftçilerimizden almış olduğumuz olumlu geri dönüşler bizi ve ekibimizi motive ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ekonomik gelirimizi artıracak, milletimizin refah düzeyini yükseltecek, özetle Türkiye Yüzyılı' idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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