Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otomobilin refüjdeki direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Adana'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 08:27 Güncelleme: 04.03.2024 - 08:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da otomobilin refüjdeki direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 E 3236 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekipler, otomobilde sıkışan 2 yaralıyı bulunduğu yerden çıkarttı.

        Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kabine toplantısı bugün! İşte gündemdeki masalar
        Kabine toplantısı bugün! İşte gündemdeki masalar
        Arkadaşları müsabakaya çıkmadı! Şampiyona vefa!
        Arkadaşları müsabakaya çıkmadı! Şampiyona vefa!
        Derbide penaltı tartışması!
        Derbide penaltı tartışması!
        Çinli'den 'hibrit' karar
        Çinli'den 'hibrit' karar
        2 gün boyunca dövdüler! Borcunu ver işkencesi!
        2 gün boyunca dövdüler! Borcunu ver işkencesi!
        Dev maçta neler yaşandı?
        Dev maçta neler yaşandı?
        Bilim insanları dev yıldız kumulların sırrını çözdü
        Bilim insanları dev yıldız kumulların sırrını çözdü
        2024’te hangi işçi beyanname verecek?
        2024’te hangi işçi beyanname verecek?
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Çeteler arasında çatışma çıktı: Binlerce mahkum firar etti!
        Çeteler arasında çatışma çıktı: Binlerce mahkum firar etti!
        "Futbol adına bir şey yok"
        "Futbol adına bir şey yok"
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        Santos'tan penaltı isyanı!
        Santos'tan penaltı isyanı!
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        İsrail Gazze'de toplu mezarlığı bombaladı
        İsrail Gazze'de toplu mezarlığı bombaladı
        Nevşehir'de can pazarı! 3 ölü, 6 yaralı
        Nevşehir'de can pazarı! 3 ölü, 6 yaralı
        Dolmabahçe Aslanı!
        Dolmabahçe Aslanı!

        Benzer Haberler

        Adana'da çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da polis çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu
        Adana'da polis çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu
        Adana 11. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası sona erdi
        Adana 11. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası sona erdi
        Adana'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        Adana'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        Adana'da cip ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Adana'da cip ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Adana'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü