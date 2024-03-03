Adana 11. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası sona erdi

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Petra Sörling ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi.

Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ÇİLTAR Adana Masa Tenisi İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen Adana 11. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası tamamlandı.

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