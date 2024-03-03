Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 15:31 Güncelleme: 03.03.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:Menderes

        Hakemler:Tolga Edis, Ömer Sarı, Fatih Erdoğan

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 9, Sena Işık 12, Betül Kutlu 22, Nuran Tutsak 33, Öykü Taşkın 13

        Beşiktaş: Lazic 2, Elif Bayram 2, Hatice Sönmez 22, Melek Uzunoğlu 9, Topuzovic 27, Elif Ülkü 5, Ceyda Conker 10, Ceyda Necmiye Bekar 5, Şevval Sıla Kaplan 4, Zümrüt Karahan 41

        1. Periyot: 18-36

        Devre: 33-61

        3. Periyot: 66-99

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dolmabahçe'de derbi günü...
        Dolmabahçe'de derbi günü...
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        Dev derbinin 11'leri!
        Dev derbinin 11'leri!
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Alman askeri yetkililerinin ses kaydının yankıları sürüyor
        Alman askeri yetkililerinin ses kaydının yankıları sürüyor
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        FSM Köprüsü'nde makas attı! Ortalık savaş alanına döndü
        FSM Köprüsü'nde makas attı! Ortalık savaş alanına döndü
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Bingöl'de riskli yapılar araştırıldı
        Bingöl'de riskli yapılar araştırıldı
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        YSK ilan etti! Aday listeleri kesinleşti
        YSK ilan etti! Aday listeleri kesinleşti
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Filistin Dışişleri Bakanı Maliki Habertürk'e konuştu
        Filistin Dışişleri Bakanı Maliki Habertürk'e konuştu
        Seçmen için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor!
        Seçmen için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor!

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Pampal: Ölüdeniz Fayı kılırsa 7'den büyük deprem üretir, Hatay yi...
        Prof. Dr. Pampal: Ölüdeniz Fayı kılırsa 7'den büyük deprem üretir, Hatay yi...
        Sahte uygulamalardan kazanç sağlamış gibi göstererek dolandırdılar; 30 mily...
        Sahte uygulamalardan kazanç sağlamış gibi göstererek dolandırdılar; 30 mily...
        Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da 41 milyon 407 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da 41 milyon 407 bin makaron ele geçirildi
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
        Adana'da yol kenarındaki latalara çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Adana'da yol kenarındaki latalara çarpan motosikletin sürücüsü öldü