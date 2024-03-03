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        Sahte uygulamalardan kazanç sağlamış gibi göstererek dolandırdılar; 30 milyar TL'lik işlem

        ADANA merkezli 20 ilde oluşturdukları sahte uygulamalar üzerinden yüksek kazanç sağlamış gibi gösterip, yatırım bedeli talep ederek, dolandırıcılık yapan ve Sibergöz-23 operasyonuyla çökertilen şebeke üyesi 74 şüpheli tutuklandı, 58'i adli kontrol şartı, 14'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 10:48 Güncelleme: 03.03.2024 - 10:50
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        Sahte uygulamalardan kazanç sağlamış gibi göstererek dolandırdılar; 30 milyar TL'lik işlem
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        ADANA merkezli 20 ilde oluşturdukları sahte uygulamalar üzerinden yüksek kazanç sağlamış gibi gösterip, yatırım bedeli talep ederek, dolandırıcılık yapan ve Sibergöz-23 operasyonuyla çökertilen şebeke üyesi 74 şüpheli tutuklandı, 58’i adli kontrol şartı, 14’ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede 30 milyar TL'lik işlem hareketliği tespit edilirken, suç gelirlerini takibini zorlaştırmak için kripto paraya çevirdiği saptandı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, mobil uygulamalarda yüksek kazanç vadederek vatandaşları dolandırdığı belirlenen şebeke; teknik ve fiziki takiple deşifre edildi. Şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri mağdurları, oluşturdukları sahte uygulamalar üzerinden kazanç sağlamış gibi göstererek, para talep ettikleri belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak’ta eş zamanlı olarak ‘Sibergöz-23’ adı verilen operasyonu başlattı. Çok sayıda adrese baskın yapan polis, 146 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı av tüfeği, 35 kripto varlık madenciliği cihazı, 2 milyon 586 bin TL ve çok miktarda altın, döviz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin yaklaşık 300 milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına da el konuldu.

        Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma kapsamında incelemesini sürdüren polis, şüphelilerin banka hesaplarından 30 milyar TL işlem yapıldığını tespit etti. Elde edilen bu suç gelirinin de takibinin zorlaşması için kripto paraya çevrildiği saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 74’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 58’i adli kontrol şartı, 14’ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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