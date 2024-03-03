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        Adana'da 41 milyon 407 bin makaron ele geçirildi

        Adana'da 41 milyon 407 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 10:14 Güncelleme: 03.03.2024 - 10:19
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        Adana'da 41 milyon 407 bin makaron ele geçirildi
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        Adana'da 41 milyon 407 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir kamyon ve depoda arama yaptı.

        Ekiplerce, 5 milyon 157 bini dolu 41 milyon 407 bin makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler E.Y, M.U.B. ve M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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