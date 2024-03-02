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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 16:47 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:47
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:ASKİAtatürk

        Hakemler: Ramazan Demiröz, Halit Cerid

        Çukurova Belediyespor: Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş, Büşra Güneş (Berin Yıldırım, Leyva, Nur Sevil Gökbudak, Berra Eren, Ceren Önal, Ezgi Uludağ)

        Beşiktaş Ayos: Salas, Bengisu Aygün, Canzian, İdil Naz Başcan, Maglio, Çağla Akın (Gizem Güreşen, Ecem Aknam, Plak, Sude Naz Uzun, Hilal Kocakara, Bahar Toksoy Guidetti)

        Setler: 25-21, 22-25, 22-25, 25-21, 15-11

        Süre: 135 dakika (27, 29, 30, 30, 19)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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