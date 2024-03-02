Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:ASKİAtatürk
Hakemler: Ramazan Demiröz, Halit Cerid
Çukurova Belediyespor: Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş, Büşra Güneş (Berin Yıldırım, Leyva, Nur Sevil Gökbudak, Berra Eren, Ceren Önal, Ezgi Uludağ)
Beşiktaş Ayos: Salas, Bengisu Aygün, Canzian, İdil Naz Başcan, Maglio, Çağla Akın (Gizem Güreşen, Ecem Aknam, Plak, Sude Naz Uzun, Hilal Kocakara, Bahar Toksoy Guidetti)
Setler: 25-21, 22-25, 22-25, 25-21, 15-11
Süre: 135 dakika (27, 29, 30, 30, 19)
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