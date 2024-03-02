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        Karaisalı'da polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde, polis ekipleri, son günlerde artan dolandırıcılık olayları nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 10:23 Güncelleme: 02.03.2024 - 11:26
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        Karaisalı'da polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi
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        Adana'nın Karaisalı ilçesinde, polis ekipleri, son günlerde artan dolandırıcılık olayları nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

        Polis ekipleri, ilçe merkezinde vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

        Ekipler ayrıca vatandaşlardan kendilerini arayanlara banka şifresi ve kimlik bilgilerini vermemelerini istedi.

        Ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgilendirmede bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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