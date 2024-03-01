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        Adana'da polis merkezine silahla saldırı girişiminde bulunan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki polis merkezine pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunan ve kaçmaya çalışırken vurularak yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 11:51 Güncelleme: 01.03.2024 - 11:51
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        Adana'da polis merkezine silahla saldırı girişiminde bulunan zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki polis merkezine pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunan ve kaçmaya çalışırken vurularak yakalanan zanlı tutuklandı.

        Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği bahçesine 23 Şubat'ta gece saatlerinde otopark kapısının açık olduğu sırada giren bir kişi, ateş açmaya çalıştı. Silahı tutukluk yapan şüpheli, polislerin ateş açmasıyla omzundan vurularak yakalandı.

        Zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Saldırı girişimi, polis merkezinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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