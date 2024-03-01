Adana'da güvenlik kamerasından kimlikleri belirlenen 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Adana'da park halindeki motosikleti çalıp kaçtıktan sonra güvenlik kamerasından kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'da park halindeki motosikleti çalıp kaçtıktan sonra güvenlik kamerasından kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde S.G'ye ait otoparkta park halinde bulunan motosiklet kilidi kırılarak çalındı.
Motosikletinin çalındığını fark eden S.G, durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.
Ekipler, otoparkın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak olaya karışan 2 kişinin kimliğini belirledi.
Zanlılar Ferdi D. ve Seruhan C, evlerine yapılan baskınlarla yakalandı.
Çalınan motosiklet de sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlıların otoparktaki motosikleti çalıp uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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