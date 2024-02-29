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        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 20:17 Güncelleme: 29.02.2024 - 20:31
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        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Hacımirzalı Mahallesi Andil Caddesi'nde Bekir Ç. (28) yönetimindeki 01 RE 746 plakalı otomobil ile Veli Y. (43) idaresindeki 01 AIY 209 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücüler Bekir Ç. ve Veli Y. ile araçlarda yolcu konumundaki Alperen Ç. (1), Hacer Ç. (25), Mehmet A. (7) ve Ali A. (33) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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