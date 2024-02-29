Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da öğrenciler fidan dikti

        Adana'nın Aladağ ilçesinde ortaokul öğrencileri fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:09 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da öğrenciler fidan dikti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Aladağ ilçesinde ortaokul öğrencileri fidan dikti.

        Aladağ İmam Hatip Ortaokulu tarafından Mansurlu Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte 100 ladin fidanı toprakla buluşturuldu.

        Müdür Yardımcısı Bayram Topak, AA muhabirine, öğrencilerine doğa sevgisini aşılamak amacıyla fidan dikme etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Programa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile okul öğretmen ve öğrencileri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Pogba'ya dev ceza!
        Pogba'ya dev ceza!
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Deniz sıcaklığı rekorların habercisi!
        Deniz sıcaklığı rekorların habercisi!
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Böyle olur milyarder düğünü
        Böyle olur milyarder düğünü
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Putin'den nükleer savaş uyarısı
        Putin'den nükleer savaş uyarısı
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı

        Benzer Haberler

        Adana'da bir evde ruhsatsız 5 tabanca ve 270 silah parçası ele geçirildi
        Adana'da bir evde ruhsatsız 5 tabanca ve 270 silah parçası ele geçirildi
        Adana 14. İnşaat Fuarı açıldı
        Adana 14. İnşaat Fuarı açıldı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: 28 Şubat'ı meşru görenlerin zihniyetleri hala dirid...
        AK Parti Sözcüsü Çelik: 28 Şubat'ı meşru görenlerin zihniyetleri hala dirid...
        Adana'da kayıp genç gölde ölü bulundu
        Adana'da kayıp genç gölde ölü bulundu
        Adana'da bir evde 36 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Adana'da bir evde 36 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Kayıp olarak aranırken baraj gölünde cesedi bulundu
        Kayıp olarak aranırken baraj gölünde cesedi bulundu