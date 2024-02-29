Adana'da kayıp genç gölde ölü bulundu

Ekiplerce kıyıya çıkartılan cesedin, 2 gün önce ailesi tarafından polise kayıp başvurusunda bulunulan Mehmet Gani Üzgün'e (25) ait olduğu belirlendi.

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde vatandaşlar, gölde bir erkek cesedi olduğunu fark edip durumu polise bildirdi.

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