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        Adana'da kayıp genç gölde ölü bulundu

        Adana'da iki gün önce kaybolan gencin Seyhan Baraj Gölü'nde cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 15:46 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:17
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        Adana'da kayıp genç gölde ölü bulundu
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        Adana'da iki gün önce kaybolan gencin Seyhan Baraj Gölü'nde cesedine ulaşıldı.

        Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde vatandaşlar, gölde bir erkek cesedi olduğunu fark edip durumu polise bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce kıyıya çıkartılan cesedin, 2 gün önce ailesi tarafından polise kayıp başvurusunda bulunulan Mehmet Gani Üzgün'e (25) ait olduğu belirlendi.

        Üzgün'ün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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