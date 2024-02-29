Adana'da bir evde ruhsatsız 5 tabanca ve 270 silah parçası ele geçirildi

Şüphelinin emniyette, "hırsızlık" ve "görevi yaptırmamak için direnme" gibi 10 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

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