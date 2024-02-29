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        Adana 14. İnşaat Fuarı açıldı

        Adana 14. İnşaat Fuarı TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:01 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:01
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        Adana 14. İnşaat Fuarı açıldı
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        Adana 14. İnşaat Fuarı TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, yapı malzemeleri, inşaat teknolojileri, iş ve inşaat makineleri sektörlerini bir araya getiren Adana 14. İnşaat Fuarı'nın açılışında, inşaat mühendisliğinin ve inşaat sektörünün modasının hiç geçmediğini belirtti.

        Toplumların varlığını devam ettirebilmeleri için inşaatın her zaman olması gerektiğini aktaran Köşger, inşaatın 150'den fazla sektörü ilgilendirdiğini söyledi.

        Türk müteahhitlik ve inşaat sektörünün hem ülke içinde hem de dışında yakaladığı başarının memnuniyet verici olduğunu anlatan Köşger, şöyle konuştu:

        "Türk müteahhitleri, dünya çapında işler yapıyor. İnşaat sektörümüz büyük işlere imza atıyor. Biz gelişen ve nüfusu artan bir ülkeyiz. Dolayısıyla nüfus arttığı sürece inşaatlar devam edecek. Bu fuarların sadece yerele hitap eden konumdan çıkarılıp uluslararası müşterileri de çağırabilecek şekilde güçlendirilmesi gerektiğini değerlendiriyorum. O anlamda da TÜYAP'ın gereken hamleleri yapacağını, gereken zenginleştirmeyi yapacağını düşünüyorum. Bu fuarın ilimize ve ülkemize hayırlar ve bereketler getirmesini diliyorum."

        TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü de fuara 55 şehirden ve 32 ülkeden profesyonel ziyaretçilerin katıldığını kaydetti.

        Fuarda sektörle ilgili konuların ele alınacağı "İnşaat Zirvesi" adlı oturumların düzenleneceğini adile getiren Ersözlü, oturumlarda bilim insanlarının sektörle ilgili gelişmeleri aktaracağını kaydetti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve sektör temsilcilerinin de konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

        TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar 3 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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