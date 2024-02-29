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        AK Parti Sözcüsü Çelik: 28 Şubat'ı meşru görenlerin zihniyetleri hala diridir

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dün özellikle bu 28 Şubat'ı savunanlar neler söyleyecekler diye dinledim. Kötülük halen diridir. O günü meşru görenlerin zihniyetleri diridir. Bu millete kötülük etmek isteyenler, bu mühimmatları halen taze tutuyorlar. Bu yerel seçimlerde vesayet odaklarına vereceğimiz en büyük mesajlardan bir tanesi, belediyelerin hepsine imza atmamızdır" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye geçen Yüreğir İlçe Örgütü üyelerinin katılım törenine katıldı. AK Parti İl Binası'nda düzenlenen üye katılım töreninde Çelik'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı ve partinin yeni üyeleri katıldı. Burada konuşan Çelik, 28 Şubat'ın yıl dönümünde yapılan değerlendirmeleri yakından takip ettiğini belirterek, "Dün gece özellikle bazı programlarda ne konuşuluyor, bazıları bunca acıdan sonra o günleri nasıl anlatacak diye baktım. Kuşkusuz ahlaki tutarlılığa sahip demokrat insanlar o günlerin ne kadar kötü günler olduğunu hatırlayarak tespitlerini ortaya koydular. Fakat az da olsa bazı zihniyetler o günlerde yapılanların doğru olduğunu, bunun arkasında birtakım gerekçeler olduğunu izah etmekle meşguldü. Hiç utanmadan bir yorumcu 'ona darbe bile dememek lazım, bu darbe değil, çünkü parlamento açıktı' diyebiliyor. Bu zihniyet halen diridir. Türkiye'de demokrasi mücadelemiz sona ermemiştir. Genel ve yerel seçimlerde amacımız demokrasiyi güçlendirmektir. Kötülük halen diridir. Bu millete kötülük etmek isteyenler bu mühimmatları halen taze tutuyorlar. Bu yerel seçimlerde vesayet odaklarına vereceğimiz en büyük mesajlardan bir tanesi belediyelerin hepsine imza atmamızdır. Gidip çalışacağız. Güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi. Çelik, konuşmasının ardından Yeniden Refah Partisi'nin Yüreğir İlçe Başkanlığı görevinden istifa edip, AK Parti'ye geçen Atilla Baruğ'un da olduğu 45 kişiye rozet taktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 15:54 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:55
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        AK Parti Sözcüsü Çelik: 28 Şubat'ı meşru görenlerin zihniyetleri hala diridir
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Dün özellikle bu 28 Şubat’ı savunanlar neler söyleyecekler diye dinledim. Kötülük halen diridir. O günü meşru görenlerin zihniyetleri diridir. Bu millete kötülük etmek isteyenler, bu mühimmatları halen taze tutuyorlar. Bu yerel seçimlerde vesayet odaklarına vereceğimiz en büyük mesajlardan bir tanesi, belediyelerin hepsine imza atmamızdır" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi’nden istifa edip AK Parti’ye geçen Yüreğir İlçe Örgütü üyelerinin katılım törenine katıldı. AK Parti İl Binası’nda düzenlenen üye katılım töreninde Çelik’in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı ve partinin yeni üyeleri katıldı. Burada konuşan Çelik, 28 Şubat’ın yıl dönümünde yapılan değerlendirmeleri yakından takip ettiğini belirterek, “Dün gece özellikle bazı programlarda ne konuşuluyor, bazıları bunca acıdan sonra o günleri nasıl anlatacak diye baktım. Kuşkusuz ahlaki tutarlılığa sahip demokrat insanlar o günlerin ne kadar kötü günler olduğunu hatırlayarak tespitlerini ortaya koydular. Fakat az da olsa bazı zihniyetler o günlerde yapılanların doğru olduğunu, bunun arkasında birtakım gerekçeler olduğunu izah etmekle meşguldü. Hiç utanmadan bir yorumcu ‘ona darbe bile dememek lazım, bu darbe değil, çünkü parlamento açıktı’ diyebiliyor. Bu zihniyet halen diridir. Türkiye’de demokrasi mücadelemiz sona ermemiştir. Genel ve yerel seçimlerde amacımız demokrasiyi güçlendirmektir. Kötülük halen diridir. Bu millete kötülük etmek isteyenler bu mühimmatları halen taze tutuyorlar. Bu yerel seçimlerde vesayet odaklarına vereceğimiz en büyük mesajlardan bir tanesi belediyelerin hepsine imza atmamızdır. Gidip çalışacağız. Güçlü bir şekilde devam edeceğiz” dedi. Çelik, konuşmasının ardından Yeniden Refah Partisi'nin Yüreğir İlçe Başkanlığı görevinden istifa edip, AK Parti’ye geçen Atilla Baruğ'un da olduğu 45 kişiye rozet taktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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