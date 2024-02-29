Adana'da bir evde 36 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucu ve silahla ilgili yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda bir valizde 36 bin uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca bulundu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen Onur Mahallesi’ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

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