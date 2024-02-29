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        Adana'da bir evde 36 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde 36 bin uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 15:42 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:42
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        Adana'da bir evde 36 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde 36 bin uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen Onur Mahallesi’ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramalarda bir valizde 36 bin uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca bulundu.

        Polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucu ve silahla ilgili yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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