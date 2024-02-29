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        Adana'da araç hırsızlığı yapan 3 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yerlerinden 3 otomobilin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 17:11 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:14
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        Adana'da araç hırsızlığı yapan 3 zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yerlerinden 3 otomobilin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle'de M.T'ye ait tamirhaneden 4 bilgisayar, 4 araç farı ve tamir için bırakılan otomobil ve hafif ticari araç ile Sarıhamzalı Mahallesi'nde N.Ş'nin iş yerinden kamyonetin çalınması üzerine çalışma başlattı.

        İş yerleri ve çevresindeki binalara ait güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların kimliklerini tespit etti.

        Zanlılar Cesur K. (23), Timur S. (24) ve Kemal K. (29), Ova Mahallesi'ndeki evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Öte yandan çalınan araçlar polis ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Zanlıların çaldıkları araçlarla iş yerinin kepengini kırarak kaçmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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