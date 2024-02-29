Adana'da araç hırsızlığı yapan 3 zanlı tutuklandı

İş yerleri ve çevresindeki binalara ait güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların kimliklerini tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle'de M.T'ye ait tamirhaneden 4 bilgisayar, 4 araç farı ve tamir için bırakılan otomobil ve hafif ticari araç ile Sarıhamzalı Mahallesi'nde N.Ş'nin iş yerinden kamyonetin çalınması üzerine çalışma başlattı.

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