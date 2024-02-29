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        Silah ve mühimmat ticareti yapan şüphelinin evine operasyon

        ADANA'da silah ve mühimmat ticareti yapan Doğan D.'nin evine düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah ve mühimmat ticaretini önleme kapsamında çalışma başlattı. Polis, şüpheli Doğan D.'nin Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki evinde satış hazırlığında çok sayıda silah olduğu bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ile silah yapımında kullanılan 26 gövde, 5 şarjör, 187 icra yayı ve mili, 42 sürgü ve 41 mermi ele geçirdi. Hırsızlık, görevi yaptırmamak için direnme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 10 kaydı bulunan Doğan D., gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelinin, sorgusunun sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 14:51 Güncelleme: 29.02.2024 - 14:55
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        Silah ve mühimmat ticareti yapan şüphelinin evine operasyon
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        ADANA’da silah ve mühimmat ticareti yapan Doğan D.’nin evine düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah ve mühimmat ticaretini önleme kapsamında çalışma başlattı. Polis, şüpheli Doğan D.’nin Havuzlubahçe Mahallesi’ndeki evinde satış hazırlığında çok sayıda silah olduğu bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ile silah yapımında kullanılan 26 gövde, 5 şarjör, 187 icra yayı ve mili, 42 sürgü ve 41 mermi ele geçirdi. Hırsızlık, görevi yaptırmamak için direnme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 10 kaydı bulunan Doğan D., gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelinin, sorgusunun sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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