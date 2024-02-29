İş yerlerinden çaldıkları elektronik eşya ve çelik kasayı, çalıntı araçlarla götürdüler ADANA'da bir oto tamirhanesinden bilgisayar, araç farı, cep telefonu ile otomobil ve hafif ticari araç çalan 3 şüpheli, 5 saat sonra başka bir iş yerinden çelik kasa ve minibüs çaldı. Polisin yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyerek yakaladığı şüpheliler, tutuklandı. Olay, 21 Şubat saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve atkı ile gizleyen şüpheliler Cesur K. (23), Timur S. (24) ile Kemal K. (29), demir şebekeyi kırıp Mustafa T.'nin (42) tamirhanesine girdi. Şüpheliler içeride bir süre keşif yaptıktan sonra 4 bilgisayar, 4 araç farı, cep telefonunu çalıp, tamir için bırakılan otomobil ve hafif ticari araca yükledi. Şüpheliler, çalıntı araçlarla iş yerinin kepengini kırarak, kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.MİNİBÜS VE ÇELİK KASAYI DA ÇALDILARÇalıntı araçlarla bir süre gezen şüpheliler, olaydan 5 saat sonra bu kez de Nurşani S.'nin (43) Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki palet atölyesine girdi. Şüpheliler, iş yerindeki çelik kasayı çalıp, Nurşani S.'nin minibüsüne yükleyerek ayrıldı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıt cihazını da çalan şüpheliler, boş bir arsada açıp, içindeki paraları aldığı kasayı sulama kanalına attı. 100 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİSabah saatlerinde iş yerlerine gelen Mustafa T. ile Nurşani S., hırsızlığı fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adreslerdeki ve kaçış güzergahlarındaki yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri, Ova Mahallesi'ndeki evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda Kemal K.'ye ait ruhsatsız tabanca ele geçirildi.TUTUKLANDILARÖte yandan ekipler, aynı gece çalınan 3 aracı da farklı noktalarda terk edilmiş olarak buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cesur K., Timur S. İle Kemal K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Araçlar ise sahiplerine teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 14:09 Güncelleme: 29.02.2024 - 14:15 facebook

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