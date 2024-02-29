Adana'da tartıştığı amcasını pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı amcasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İstiklal Mahallesi'nde 9 Haziran 2023'te tartıştığı amcası Burak S'yi (38) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen ve olaydan bir gün sonra tutuklanan Mehmet Nazmi S. (28) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü Mehmet Nazmi S'nin ikametin bahçesinde karşılaştığı ve alkol aldığı ileri sürülen Burak S. ile tartışmamak için evinin merdivenlerinden yukarı doğru çıktığı belirtildi.

İddianamede Burak S'nin yeğeni Mehmet Nazmi S'ye küfür ettiği ve tehditte bulunduğu, elindeki bıçağı salladığı, Mehmet Nazmi S'nin de evinin kapısının önünde duran pompalı tüfeği aldığı, kovalamaca sırasında havaya doğru 3 el ateş ettiği, kovalamacanın devam etmesi üzerine Mehmet Nazmi S'nin amcasını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü anlatıldı.

Sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.