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        Aladağ'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında sergi açıldı

        Adana'nın Aladağ ilçesinde "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında hazırlanan sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 10:06 Güncelleme: 29.02.2024 - 10:06
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        Aladağ'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında sergi açıldı
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        Adana'nın Aladağ ilçesinde "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında hazırlanan sergi açıldı.

        Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen sergide, atasözleri ve deyimlerin resmedildiği çalışmalar yer aldı.

        Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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