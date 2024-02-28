Akşener: 2028'in iktidarı Adana'dan başlayacak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı Ayyüce Türkeş Taş'ın proje tanıtım toplantısında, "1 Nisan'da Adana'da öyle bir sonuçla karşılaşacağız ki, 2028'in iktidarı buradan başlayacak" dedi. İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı Ayyüce Türkeş Taş'ın proje tanıtım toplantısı, kentteki bir otelde Genel Başkan Meral Akşener ile diğer belediye başkan adaylarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Akşener, Adana'da Büyükşehir ve ilçe belediyelerde kendi adaylarının seçileceğini belirtti. Adana'daki seçimlerde başarı elde edeceklerini belirten Akşener, şunları söyledi:"1 Nisan'da Adana'da öyle bir sonuçla karşılaşacağız ki, 2028'in iktidarı buradan başlayacak. Bütün İYİ Partililer ve bu salonu şereflendiren her bir kardeşim, bu seçimleri Allah'ın izniyle sizlerin gayretiyle almak zorundayız. Almalıyız, çalışmalıyız. Niye? Bir tahterevalli, bir kayıkçı kavgasını sona erdirmek için."Siyasette seçmenin patron olduğunu hatırlatmak için 3 yıldır esnaf ziyareti yaptığını anlatan Akşener, şöyle devam etti:"Tek tek çalışacaksınız. Madem bir iddia üzerine yola çıktık, milletimizin emrine uyduk, milletimize baş üstüne dedik, milletimize selam durduk, çalışacaksınız. Bu kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, diğer adayları seçeceksiniz. Adana'da şuculuk- buculuk sona erecek. İYİ Parti'de yer aldığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Adana'dan çıkan bu yolculuk, Türkiye'nin geneline ışık tutacak inşallah. Gerçekten hizmetin, milletin velinimet olduğu, projeyle rekabet edildiği bir Adana'yı önce buradan başlayarak ondan sonra da 2028'de Türkiye'de biz bunu hayata geçireceğiz. İddiamız budur."İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı Ayyüce Türkeş Taş da seçilmesi durumunda kentte yapacağı hizmet ve projeleri anlattı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 22:22 Güncelleme: 28.02.2024 - 22:25 facebook

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