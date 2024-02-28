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        Adana'da Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında sözleşme imzaladı

        Adana'da, Tarımsal Üretim Planlaması modelinin ilk uygulaması kapsamında üreticiler ile bir firma arasında tatlı mısır üretimi için sözleşme imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 17:10 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:33
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        Adana'da Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında sözleşme imzaladı
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        Adana'da, Tarımsal Üretim Planlaması modelinin ilk uygulaması kapsamında üreticiler ile bir firma arasında tatlı mısır üretimi için sözleşme imzalandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, sözleşme imza töreninde yaptığı konuşmada, Tarımsal Üretimin Planlanması ile ilgili bilgi verdi.

        Planlamayla gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için bakanlıkça belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce izin alınmasını zorunlu hale getirildiğini anımsatan Kökçüoğlu, şöyle konuştu:

        "Ürünlerin arz ve talep miktarı dikkate alınarak tarım havzası veya işletme bazında hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceğinin belirlenmesi, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek, arz fazlası veya eksikliğinin oluşmasının önüne geçilmesi sağlanacaktır. Bu üründen Türkiye'de ne kadar yetiştiriliyor. Türkiye'nin bu ürüne ne kadar ihtiyacı var. İhracatçının, sanayicinin bu ürüne ne kadar ihtiyacı var. Bunu görerek ona göre bir planlama içinde bulunuyoruz. Bunu yapınca birincisi gıda arzını garanti altına alıyoruz, ikincisi bunları bakanlığımızın sözleşmeli üretim sistemine giriyoruz. Bu üretimi yaparken de hem satıcı, hem alıcının zarar etmemesi için bunları sigorta şartına bağlıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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