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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:30 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:30
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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira adli para cezası verildi.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde gece vakti otomobiliyle sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu Y.S'ye satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

        Tutuklu sanık Y.G. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira adli para cezasına çarptırdığı Y.G'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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