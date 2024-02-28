Tabanca ve bıçak ile intihar girişiminde bulundu, eşi gelince teslim oldu ADANA'da ailevi sorunları nedeniyle eşinin evi terk ettiği K.Ç. (32), önce tabancayla ardından bıçak ile intihar girişiminde bulundu. Polisin tabancayı elinden almasının ardından bıçakla eylemine devam etmek isteyen K.Ç., eşinin evinin önüne gelmesiyle teslim oldu. Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce ailevi sorunları nedeniyle eşinin evi terk ettiği K.Ç., iddiaya göre bunalıma girip, babasının evinde eline geçirdiği tabanca ile önce havaya ateş açtı, ardından da kendisini odaya kilitleyip, intihar edeceğini söyledi. Evdeki yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istemesi üzerine bölgeye özel harekat timleri ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen polisler, ikna etmek için K.Ç. ile uzun süre konuştu. K.Ç.'nin eşinin eve gelmesini ve kendisiyle konuşmak istediğini belirtmesi üzerine ekipler harekete geçti. Bekleyiş sürerken polisler biri eve girerek, K.Ç.'nin bir anlık boşluğundan faydalanıp, elindeki tabancayı alıp, balkondan aşağı attı. BIÇAK İLE EYLEMİNİ SÜRDÜRDÜ EŞİ GELİNCE TESLİM OLDUBu kez eline bıçak alan K.Ç., eylemine devam etmek istedi. Bıçağı kendi vücuduna dayayan ve eve giren özel harekat timlerini yanına yaklaştırmayan K.Ç., eşiyle konuştuktan sonra teslim olacağını söyledi. Evin önüne getirilen eşi ile balkondan görüştürülen K.Ç., bıçağı bırakarak polise teslim oldu. Gözaltına alınan K.Ç., polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 03:35 Güncelleme: 28.02.2024 - 03:40 facebook

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