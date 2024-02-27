Adana Valiliğinden Ceyhan'da seçim aracına saldırı haberlerine ilişkin açıklama
Adana Valiliği, "Ceyhan'da Cumhur İttifakı seçim aracına çirkin saldırı" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.
Adana Valiliği, "Ceyhan'da Cumhur İttifakı seçim aracına çirkin saldırı" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.
Valiliğin yazılı açıklamasında, basında yer alan haberdeki hususlarla ilgili ön araştırma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ceyhan ilçesi Soysallı Mahallesi'nde 25 Şubat saat 22.30 sıralarında Ceyhan doğumlu A.K. isimli şahıs, evinin avlusunda bulunan ve üzerine kayıtlı minibüste elektrik aksamından kaynaklanan arızadan dolayı yangın çıktığını beyan etmiş olup, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alınmıştır. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır ve olayla ilgili soruşturma devam etmektedir."
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