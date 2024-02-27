Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        AK Parti adayının seçim minibüsü kundaklandı

        ADANA'da AK Parti'nin Ceyhan Belediye başkan adayı Erol Kahraman'ın seçim minibüsü kundaklandı.Olay, dün gece Soysalı Mahallesi'nde meydana geldi. AK Parti Ceyhan Belediye başkan adayı Erol Kahraman'ın yol kenarında park halindeki seçim minibüsü ateşe verildi. Kahraman'ın afişleriyle kaplı olan minibüsten alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi. Aynı gece Erol Kahraman'ın farklı mahallelerindeki afişlerinin de kesildiği saptandı. Polis her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.Başkan Adayı Erol Kahraman yaptığı açıklamada saldırıların kasıtlı olduğunu, ilçede kaos istemediklerini, seçimin huzur ve güven içerisinde tamamlanmasını arzu ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 14:53 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti adayının seçim minibüsü kundaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da AK Parti’nin Ceyhan Belediye başkan adayı Erol Kahraman’ın seçim minibüsü kundaklandı.Olay, dün gece Soysalı Mahallesi’nde meydana geldi. AK Parti Ceyhan Belediye başkan adayı Erol Kahraman’ın yol kenarında park halindeki seçim minibüsü ateşe verildi. Kahraman’ın afişleriyle kaplı olan minibüsten alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi. Aynı gece Erol Kahraman’ın farklı mahallelerindeki afişlerinin de kesildiği saptandı. Polis her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.Başkan Adayı Erol Kahraman yaptığı açıklamada saldırıların kasıtlı olduğunu, ilçede kaos istemediklerini, seçimin huzur ve güven içerisinde tamamlanmasını arzu ettiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        Trump dev para cezasında temyize gitti
        Trump dev para cezasında temyize gitti
        Türkiye’de yürüyüş yapma süresi düşüyor
        Türkiye’de yürüyüş yapma süresi düşüyor
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Evlendi
        Evlendi
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Santos'un defanstaki kare ası!
        Santos'un defanstaki kare ası!
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        "45 yıldır görmedim!"
        "45 yıldır görmedim!"
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"

        Benzer Haberler

        'Dilan'ın katledilmesine müdahale etmedi' iddiasıyla öldürüldü; üzerinde zı...
        'Dilan'ın katledilmesine müdahale etmedi' iddiasıyla öldürüldü; üzerinde zı...
        Adana'da FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan 3'üne 6 yıl 3'er ay hapis cez...
        Adana'da FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan 3'üne 6 yıl 3'er ay hapis cez...
        Depremden sonra talebi 5 kat artan kule vinç yatırımcılığı yeniden popüler...
        Depremden sonra talebi 5 kat artan kule vinç yatırımcılığı yeniden popüler...
        Otoparkta cinayet; Dilan'ın babası tarafından öldürülmesine müdahale etmedi...
        Otoparkta cinayet; Dilan'ın babası tarafından öldürülmesine müdahale etmedi...
        İş yerini bastığı eski eşini tüfekle ağır yaraladı
        İş yerini bastığı eski eşini tüfekle ağır yaraladı
        Adana'da eski eşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı
        Adana'da eski eşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı