Adana'da uzun namlulu silah bulunan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı
Adana'da hafif ticari araçta uzun namlulu silah ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendiği hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda, AK-47 tüfeği ve bu silaha ait mühimmat ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ç ve H.A. işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
