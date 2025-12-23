Adana'da uzun namlulu silah bulunan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ç ve H.A. işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Araçta yapılan aramalarda, AK-47 tüfeği ve bu silaha ait mühimmat ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.