        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da uzun namlulu silah bulunan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı

        Adana'da hafif ticari araçta uzun namlulu silah ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 09:37 Güncelleme: 23.12.2025 - 09:37
        Adana'da uzun namlulu silah bulunan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı
        Adana'da hafif ticari araçta uzun namlulu silah ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendiği hafif ticari aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramalarda, AK-47 tüfeği ve bu silaha ait mühimmat ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ç ve H.A. işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

