Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Deterjan paketinde 13 ruhsatsız tabanca bulunmasıyla ilgili 3 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evdeki deterjan paketinde 13 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 12:21 Güncelleme: 22.12.2025 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deterjan paketinde 13 ruhsatsız tabanca bulunmasıyla ilgili 3 sanığın yargılanması sürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evdeki deterjan paketinde 13 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar C.E, M.D. ve M.E. ile avukatları katıldı.

        Sanıklardan M.D, savunmasında, silah ticareti yapmadığını iddia ederek, "Ele geçirilen ruhsatsız silah ve şarjörler bana ait değil. Cep telefonumdan kimseye silah resmi göndermedim. O adreste bulunmadım." dedi.

        C.E. ve M.E. de haklarındaki suçlamaları reddetti.

        Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin sürmesine karar verip duruşmayı erteledi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince 11 Temmuz 2024'te Gürselpaşa Mahallesi'nde tek odalı eve düzenlenen operasyonda toz deterjan paketinde ruhsatsız 13 tabanca ve bunlara ait şarjörler ele geçirilmişti. Olaya ilişkin tutuklanan 3 sanık hakkında "silah veya mühimmat kaçakçılığı, ticareti, taşıma veya imalatı " suçundan 8'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda

        Benzer Haberler

        DAİMFED Gaziantep Şubesi yarın açılıyor
        DAİMFED Gaziantep Şubesi yarın açılıyor
        Kendisinden para isteyen dilenciyi bıçakladı
        Kendisinden para isteyen dilenciyi bıçakladı
        Bu hata insanı kalpten götürür: Avukata 2 milyar 650 milyonluk trafik cezas...
        Bu hata insanı kalpten götürür: Avukata 2 milyar 650 milyonluk trafik cezas...
        Adana'da 5 evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
        Adana'da 5 evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
        Evleri soyan 2 kadın yakalandı: 700 bin TL'lik vurgun yapmışlar Hırsız kad...
        Evleri soyan 2 kadın yakalandı: 700 bin TL'lik vurgun yapmışlar Hırsız kad...
        Adana'da bisiklet ilanıyla dolandırıcılık iddiasına 10 yıla kadar hapis ist...
        Adana'da bisiklet ilanıyla dolandırıcılık iddiasına 10 yıla kadar hapis ist...