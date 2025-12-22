Adana'da bisiklet ilanıyla dolandırıcılık iddiasına 10 yıla kadar hapis istemi

Sanığın, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 24 Haziran 2024'te tutuklanan H.G. için yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana'da bisiklet satışı ilanıyla bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen tutuklu sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

