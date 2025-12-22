Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da bisiklet ilanıyla dolandırıcılık iddiasına 10 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da bisiklet satışı ilanıyla bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen tutuklu sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 09:57 Güncelleme: 22.12.2025 - 09:57
        Adana'da bisiklet ilanıyla dolandırıcılık iddiasına 10 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da bisiklet satışı ilanıyla bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen tutuklu sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 24 Haziran 2024'te tutuklanan H.G. için yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

        Sanığın, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, müşteki İ.A'nın 20 Haziran 2024'te sosyal medya uygulamasında satılık bisiklet ilanı veren H.G. ile irtibata geçtiği belirtildi.

        İ.A'nın anlaştığı sanığın banka hesabına 17 bin 500 lira gönderdiği, parayı aldıktan sonra irtibatı kesen H.G'nin bisikleti teslim etmediği iddianamede yer buldu.

        İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen H.G'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

