        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da Kıbrıs gazisi Ramazan Kula'nın cenazesi defnedildi

        Adana'nın Kozan ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ramazan Kula'nın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 20:41 Güncelleme: 21.12.2025 - 20:41
        Adana'da Kıbrıs gazisi Ramazan Kula'nın cenazesi defnedildi
        Adana'nın Kozan ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ramazan Kula'nın cenazesi toprağa verildi.

        Akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kula'nın naaşı, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünden helallik alınmasının ardından Bağtepe Mezarlığı'na götürüldü.

        Buradaki törene Kula'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık ve vatandaşlar da katıldı.

        Kılınan cenaze namazı sonrası Kula'nın naaşı defnedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

