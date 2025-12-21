Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da çevre gönüllüleri Seyhan Nehri'nin çevresindeki atıkları topladı

        Adana'da sosyal medya aracılığıyla buluşan gönüllüler, el birliğiyle Seyhan Nehri'nin çevresini çöplerden arındırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 17:03 Güncelleme: 21.12.2025 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da çevre gönüllüleri Seyhan Nehri'nin çevresindeki atıkları topladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da sosyal medya aracılığıyla buluşan gönüllüler, el birliğiyle Seyhan Nehri'nin çevresini çöplerden arındırdı.

        Sosyal medyada "Adana cıncık gibi" sloganıyla başlatılan etkinliğe katılan çevre gönüllüleri, Seyhan Nehri'nin Dilberler Sekisi mevkisinde bir araya geldi.

        Aralarında sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve üyelerinin de olduğu yaklaşık 50 kişilik grup, bölgede temizlik yaptı.

        Katılımcılar, yürüyüş yolu ve ağaçlık alanlara bırakılan atıkları toplayıp poşetlere yerleştirdi.

        Etkinlikte gönüllülere sandviç ve içecek ikram edildi.

        Katılımcılardan Akif Temelkuran, AA muhabirine, kentte 60'tan fazla noktada gönüllülerle çevre temizliği yaptıklarını söyledi.

        Etkinlikte 70 poşet çöp topladıklarını bildiren Temelkuran, çevrenin temiz tutulması gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        Avrupa'da Napolyon avı
        Avrupa'da Napolyon avı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Aşkı yalanlamadılar
        Aşkı yalanlamadılar
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!

        Benzer Haberler

        Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Kaybolduktan 15 gün sonra cansız bedeni bulunan engelli, toprağa verildi
        Kaybolduktan 15 gün sonra cansız bedeni bulunan engelli, toprağa verildi
        Cinsel saldırı sanığına iyi hal indirimi
        Cinsel saldırı sanığına iyi hal indirimi
        Adana'da denizde kafes balıkçılığında ilk hasat ihracat için yapıldı
        Adana'da denizde kafes balıkçılığında ilk hasat ihracat için yapıldı
        Modifiye tutkunları Kozan'da buluştu
        Modifiye tutkunları Kozan'da buluştu
        Kargo görevlisinin paketi bahçeye fırlattığı anlar kamerada
        Kargo görevlisinin paketi bahçeye fırlattığı anlar kamerada