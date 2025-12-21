Adana'da çevre gönüllüleri Seyhan Nehri'nin çevresindeki atıkları topladı

Aralarında sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve üyelerinin de olduğu yaklaşık 50 kişilik grup, bölgede temizlik yaptı.

Sosyal medyada "Adana cıncık gibi" sloganıyla başlatılan etkinliğe katılan çevre gönüllüleri, Seyhan Nehri'nin Dilberler Sekisi mevkisinde bir araya geldi.

