        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Feke ilçesinde köy tipi afet konutlarının yapımı sürüyor

        Adana'nın Feke ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yaptırılan 21 köy tipi afet konutunun inşası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 18:03 Güncelleme: 21.12.2025 - 18:03
        Feke ilçesinde köy tipi afet konutlarının yapımı sürüyor
        Adana'nın Feke ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yaptırılan 21 köy tipi afet konutunun inşası devam ediyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için Yeşildüşmüş Mahallesi'nde hayata geçirilen projede sona yaklaşıldı.

        Proje kapsamında inşası süren 21 köy tipi afet konutunun kısa sürede tamamlanıp hak sahiplerine verilmesi planlanıyor.

