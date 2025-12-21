Feke ilçesinde köy tipi afet konutlarının yapımı sürüyor
Adana'nın Feke ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yaptırılan 21 köy tipi afet konutunun inşası devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için Yeşildüşmüş Mahallesi'nde hayata geçirilen projede sona yaklaşıldı.
Proje kapsamında inşası süren 21 köy tipi afet konutunun kısa sürede tamamlanıp hak sahiplerine verilmesi planlanıyor.
