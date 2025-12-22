Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da "Genç İletişimciler Yeşil Vatan Hatıra Ormanı" oluşturuldu

        Adana'da oluşturulan "Genç İletişimciler Yeşil Vatan Hatıra Ormanı"na, üniversite öğrencileri tarafından fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 23:24 Güncelleme: 22.12.2025 - 23:24
        Adana'da "Genç İletişimciler Yeşil Vatan Hatıra Ormanı" oluşturuldu
        Adana'da oluşturulan "Genç İletişimciler Yeşil Vatan Hatıra Ormanı"na, üniversite öğrencileri tarafından fidan dikildi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yarın yapılacak "Dijital Dünyada Güvenli Kalmak Adana Zirvesi"ne destek veren Çukurova Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi iletişim fakültelerinden öğrencilerin katılımıyla gezi ve fidan dikme etkinliği düzenlendi.

        Programda katılımcılar, ilk olarak Adana'nın Karaisalı ilçesinde tarihi Varda Köprüsü'nü ziyaret etti, bölgenin tarihi geçmişi ve kültürel mirası hakkında bilgi aldı.

        Yerköprü Kamp ve Mesire Alanı'na geçen öğrenciler, daha sonra Karaisalı Fidan Dikim Alanı'nda Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle yaklaşık 3 dönüm alanda oluşturulan "Genç İletişimciler Yeşil Vatan Hatıra Ormanı"na 70 fidan dikti.

        Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Gülten Acar, Adana'daki zirve öncesi Mersin ve Hatay'da da toplantılar ve çalışmalar düzenlendiğini, buralarda da yer aldıklarını söyledi.

        Adana'da böyle bir etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduklarını belirten Acar, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Mersin Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu Başkanı Şeyda Akyol da zirve öncesi kültürel gezi gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Akyol, "Hem çalıştaylarımız hem de kültürel gezilerimiz bizlere oldukça fazla şey kattı." dedi.

        Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de 22 Aralık'ın Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

        Böyle bir günde hatıra ormanı tesis etmenin önemli olduğunu ifade eden Etli, şunları kaydetti:

        "İstikbalimiz olan gençlerimiz, bugün kanlarıyla toprağı vatan yapan ecdadımızın kanlarına alın terlerini karıştırarak vatanı da yeşil vatan yapan ormancılarımızla çalışıp hatıra ormanı tesis ediyor. İnşallah genç iletişimcilerimiz dezenformasyonla mücadelede yeşil vatanımıza daha çok sahip çıkmaya devam edecekler. Hayırlı olsun diyorum."

        Programa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

