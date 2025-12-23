Adana'da tırda 16 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir tırı takibe alarak merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.

Adana'da bir tırda 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

