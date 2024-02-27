'Dilan'ın katledilmesine müdahale etmedi' iddiasıyla öldürüldü; üzerinde zıpladılar ADANA'da babası Turhan Özdemir (54) tarafından öldürülen Dilan Özdemir'in (19) arkadaşı Selam Şenci (26) de uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. 5 şüpheli kaçarken, Şenci'nin tekme-tokat dövülüp, bıçaklandığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde ayrıca şüphelilerden 1'nin kanlar içerisinde yere yığılan Şenci'nin üzerine çıkıp, zıpladığı görüldü. Dilan Özdemir'in öldürülmesine şahitlik eden Şenci'nin olaya müdahale etmediği, bunun üzerine 5 kişinin Şenci'yi öldürdüğü iddia edildi.İlk olay, dün saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Turhan Özdemir, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla tartıştığı kızı Dilan ile ara sokakta karşılaştı. Baba- kız arasında yine aynı nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Özdemir, kızını bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli kaçarken, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilan Özdemir kurtarılamadı. Kaçan baba, olay yerine yakın bir sokakta yakalandı. OTOPARKTA SALDIRIBu olaydan 3 saat sonra Selam Şenci, Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinin otoparkında 2'si kadın, 5 kişi tarafından bıçaklandı. Özel hastanede hayatını kaybeden Şenci'nin, Dilan Özdemir'in arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülere göre; Şenci ile 5 kişinin otoparka tartıştıkları, ardından şüphelilerin Şenci'ye tekme-tokat saldırıp, bıçakladıkları ortaya çıktı. Görüntülerde ayrıca şüphelilerden 1'nin kanlar içerisinde yere yığılan Şenci'nin üzerine çıkıp, zıpladığı görüldü. ŞÜPHELİLER ARANIYOR5 şüpheli polis ekiplerince aranırken, soruşturma kapsamında Dilan Özdemir'in babası tarafından öldürülmesine şahitlik eden Selam Şenci'nin olaya müdahale etmediği, bunun üzerine 5 kişinin Şenci'yi öldürdüğü iddia edildi. Öte yandan Turhan Özdemir'in polisteki sorgusunun sürdüğü, Dilan Özdemir ile Selam Şenci'nin cenazelerinin de otopsi sonrası ailelerine teslim edileceği bildirildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 13:31 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:35 facebook

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