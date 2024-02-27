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        Otoparkta cinayet; Dilan'ın babası tarafından öldürülmesine müdahale etmediği iddiası

        ADANA'da 2'si kadın 5 şüpheli, bir iş yerinin otoparkında tartıştıkları Selam Şenci'yi (26) dövüp, bıçaklayarak öldürdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin, babası tarafından öldürülen Dilan Özdemir'in arkadaşı olduğu, kavgayı ayırmadığı için Şenci'yi dövüp bıçakladıkları öne sürüldü.Olay, dün saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinin otoparkında meydana geldi. Selam Şenci, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2'si kadın 5 kişiyle birlikte otoparka girdi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. 5 kişi, Şenci'yi tekme ve yumruklarla darbetti. Gruptaki bir kadın, aldığı darbelerle yere düşen Selam Şenci'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Şenci'nin hareketsiz kaldığını gören şüpheliler, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Otoparkta ağır yaralı halde bulunan Selam Şenci, çağırılan ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Şenci, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Selam Şenci'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Bu arada, şüphelilerin, olaydan saatler önce babası tarafından öldürülen Dilan Özdemir'in arkadaşı oldukları, Şenci'yi ise kavgaya müdahale etmediği için dövüp, bıçakladıkları öne sürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:00
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        Otoparkta cinayet; Dilan'ın babası tarafından öldürülmesine müdahale etmediği iddiası
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        ADANA’da 2’si kadın 5 şüpheli, bir iş yerinin otoparkında tartıştıkları Selam Şenci’yi (26) dövüp, bıçaklayarak öldürdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin, babası tarafından öldürülen Dilan Özdemir’in arkadaşı olduğu, kavgayı ayırmadığı için Şenci’yi dövüp bıçakladıkları öne sürüldü.Olay, dün saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi’ndeki bir iş yerinin otoparkında meydana geldi. Selam Şenci, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2’si kadın 5 kişiyle birlikte otoparka girdi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. 5 kişi, Şenci’yi tekme ve yumruklarla darbetti. Gruptaki bir kadın, aldığı darbelerle yere düşen Selam Şenci’yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Şenci’nin hareketsiz kaldığını gören şüpheliler, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Otoparkta ağır yaralı halde bulunan Selam Şenci, çağırılan ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Şenci, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Selam Şenci’nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Bu arada, şüphelilerin, olaydan saatler önce babası tarafından öldürülen Dilan Özdemir’in arkadaşı oldukları, Şenci’yi ise kavgaya müdahale etmediği için dövüp, bıçakladıkları öne sürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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