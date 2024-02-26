Adana'da 90 ruhsatsız silah ele geçirildi; tabancalardan birinde 'Sonu ölüm' yazısı
ADANA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 90 ruhsatsız silah ele geçirildi, 11 şüpheli tutuklandı. Tabancalardan birinin üzerindeki 'Sonu ölüm' yazısı dikkat çekti. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir haftada ilçe genelinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi, cadde ve sokaklarda da uygulamalar yaptı. Operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 64 tabanca, 21 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, silahlara ait 55 şarjör, 610 dolu fişek, 1387 uyuşturucu hap ile 13 çalıntı motosiklet ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 326 şüpheli gözaltına alındı. Ruhsatsız silahlarla yakalanan 11 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan ele geçirilen tabancalardan birinin üzerindeki 'Sonu ölüm' yazısı dikkat çekti.
ADANA’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 90 ruhsatsız silah ele geçirildi, 11 şüpheli tutuklandı. Tabancalardan birinin üzerindeki 'Sonu ölüm' yazısı dikkat çekti. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir haftada ilçe genelinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi, cadde ve sokaklarda da uygulamalar yaptı. Operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 64 tabanca, 21 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, silahlara ait 55 şarjör, 610 dolu fişek, 1387 uyuşturucu hap ile 13 çalıntı motosiklet ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 326 şüpheli gözaltına alındı. Ruhsatsız silahlarla yakalanan 11 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan ele geçirilen tabancalardan birinin üzerindeki 'Sonu ölüm' yazısı dikkat çekti.
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