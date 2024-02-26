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        Tartıştığı kızını sokak ortasında bıçaklayıp, ağır yaraladı

        ADANA'da Turhan Ö. (54), uyuşturucu kullandığı iddiasıyla sokakta tartıştığı kızı Dilan Ö.'yü (19) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan Turhan Ö., yakalanıp gözaltına alındı. Olay, saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Turhan Ö., uyuşturucu kullandığı iddiasıyla bir süre önce tartıştığı kızı Dilan Ö. ile ara sokakta karşılaştı. Baba- kız arasında yine aynı nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Turhan Ö., kızı Dilan'ı karın, göğüs ve kolundan bıçakladı. Dilan Ö. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise koşarak uzaklaştı. Çevredekiler, Dilan Ö.'nün yaralarına tampon yapıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Dilan Ö.'yü ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Mahallede çalışma yapan polis, Turhan Ö.'yü yakın bir sokakta yakaladı. Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Turhan Ö.'nün sorgusunun sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 15:46 Güncelleme: 26.02.2024 - 15:46
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        Tartıştığı kızını sokak ortasında bıçaklayıp, ağır yaraladı
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        ADANA’da Turhan Ö. (54), uyuşturucu kullandığı iddiasıyla sokakta tartıştığı kızı Dilan Ö.'yü (19) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan Turhan Ö., yakalanıp gözaltına alındı. Olay, saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Turhan Ö., uyuşturucu kullandığı iddiasıyla bir süre önce tartıştığı kızı Dilan Ö. ile ara sokakta karşılaştı. Baba- kız arasında yine aynı nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Turhan Ö., kızı Dilan’ı karın, göğüs ve kolundan bıçakladı. Dilan Ö. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise koşarak uzaklaştı. Çevredekiler, Dilan Ö.’nün yaralarına tampon yapıp, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Dilan Ö.'yü ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ameliyata alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Mahallede çalışma yapan polis, Turhan Ö.’yü yakın bir sokakta yakaladı. Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Turhan Ö.'nün sorgusunun sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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