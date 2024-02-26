Adana'da evde çıkan yangında anne ve 2 oğlu öldü (2)

CENAZELERTESLİM EDİLDİ Adana'nın Kozan ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden Zeynep (60) ile oğulları Sefa (26) ve Sezer (23) Parlak'ın cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Kozan ilçesi Pekmezci Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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